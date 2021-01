Samuti kuueaastane Lorete Ly Matus samast lasteaiast aga kommenteeris, et tema on lehma näinud küll. «Mina olen päris lehma näinud Kertu juures. Kertul on isegi hobused.»

Lorete oli joonistanud aga pildi teemal «Munast koorus tibu, tibust sirgus tubli kana». Kust aga tuli mõte just see teema valida? «Sest mulle meeldivad kanad,» vastas tüdruk.

Steni lasteaiarühmas on 12 last. «Käisime sügisel Navi külas Navitrolla tervisepõllu peal kogu rühmaga kõrvitsaid koristamas,» meenutas õpetaja Maire Eiche. «Sellelt talgupäevalt Stenil pildi mõte tekkiski – pilt sündis seega elust enesest.»

«Mida aeg edasi, seda rohkem on Stenil tekkinud joonistamise osas entusiasmi,» lisas Eiche. «Meie rühmast osales võistlusel kolm last ja mul on hea meel, et just Steni pilt võitis, sest ta nägi sellega tõeliselt palju vaeva. Ka emale tuli see suure üllatusena.»