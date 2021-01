Liikluskaamerad fikseerisid mullu üle 200 tuhande rikkumise

2020. aastal väljastas politsei 203 953 trahviteadet automaatsete liiklusjärelevalveseadmete ehk foori- ja kiiruskaamerate, sealhulgas mobiilsete kiiruskaamerate poolt tuvastatud rikkumiste kohta, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Ta lisas, et see on 64 674 hoiatustrahvi võrra rohkem kui 2019. aastal.