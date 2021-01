Galerii ⟩ Võrumaa suusasari sai erilise stardipaugu

«Inimestel on praegu suur nälg selliste võistluste järele, rahval on ikkagi vaja sellist võistlemisega kaasnevat pingutamist,» rääkis Võrumaa spordiliidu tegevjuht Merike Õun. «Suusatajaid tuli lähemalt ja kaugemalt. Kuid me poleks osanud oodata, et kokku tuleb kohale ja läbib seitsme tunni jooksul ajasõidu enam kui 200 inimest.»