Kultuurikeskuse direktor Ülle Juht annab teada, et juhtumi asjaoludest on teavitatud ka Terviseametit ning koostöös on otsustatud, et haigestunu lähikontaktsed viibivad eneseisolatsioonis kuni järgmise nädala lõpus antava viiruseproovi tulemuste selgumiseni.