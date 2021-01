Lumetorm ja -tuisk muudavad teeolud keeruliseks

„Kõik meie 17 lepingulist teehooldepartnerit on tehnikapargiga väljas ehk teedel on üle 100 teehooldemasina,“ kinnitas Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. „Meie esmane ülesanne on hoida põhimaanteed puhtad.“

Kuna lumesadu ja -tuisk jätkuvad, siis tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega läheb aega ning sõiduolud on keerulised. Teed on muutunud libedaks ning tuulele avatud teedel võib olla lumevaalusid. Pidev lumesadu kestab kindlasti veel järgmised 24 tundi.