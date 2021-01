Võru politsei juhtivuurija Margus Puhm ütles, et kuriteo motiiv ja muud üksikasjad selgitatakse menetluses. „Esialgu on teada, et naaberkülades elanud mehed tundsid üksteist. Milline oli aga nii traagilise tagajärjeni viinud öiste sündmuste käik, selgitab kriminaaluurimine, mis on alustatud tapmist käsitleva paragrahvi alusel,“ lisas Puhm.