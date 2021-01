«Meie eesmärk on pakkuda uusi elamukrunte noortele peredele, et nad rajaksid Võru linna kodu, kasvataksid siin oma lapsi ja oleksid ühtlasi heas mõttes Võru linna maksumaksjad,» lausus Võru linnapea Anti Allas. «See mõte ei ole tekkinud samas tühja koha peale, sest inimesed on käinud linnavalitsuses ja öelnud, et Võrus on vabade kruntide valik kesine.»