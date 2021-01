Vastseliina spordiklubi murdmaa- ja laskesuusatamise treener Janno Prants on võistelnud kolmedel taliolümpiamängudel, kus parimaks jäi 1998. aasta Jaapanis Naganos 20 kilomeetri distantsil saavutatud 18. koht. Kui Janno Prants 2006. aastal Torino olümpiamängude järel tippspordiga lõpparve tegi, siis õnnestus tal vahepeal kolm aastat õppida majandust ja töötada ka spordipoes, kuid laskesuusapisik oli tulnud, et jääda.

«See on nagu iga spordialaga, kui mingi spordiala sulle hinge poeb, siis on sellest pisikust raske või põhimõtteliselt võimatu lahti saada,» nentis laskesuusatamise treener Janno Prants ja lisas: «Endal on jah laskesuusapisik maast madalast külge hakanud. Kuigi vahepeal sai proovitud ka murdmaasuusatamist ja teisi spordialasid, siis laskesuusatamine jäi ikka peamiseks alaks.»