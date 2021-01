Pühapäeval tuleb vesine talveilm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja vihma, öö hakul kohati ka lund. Hommikuks sajuvõimalus väheneb. Puhub kagu- ja idatuul 4-10, Liivi lahe ümbruses puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on enne keskööd -2 kuni +2 kraadi, pärast keskööd läheb mõnevõrra soojemaks. Teed on paiguti libedad.