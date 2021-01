Mulle meeldis lapsena ulmeromaane lugeda. Nendes kujutatud maailm tundus põnev. Tõsi, veidi hirmutav oli see ka. Aga pärast oli mõnus tulla tagasi pärismaailma, adrenaliin soontes pulbitsemas. Mis sellest, et pärisilm raamatuilmaga võrreldes ehk veidi igavalt tavaline tundus – samas oli see turvaline.