Valga maakonnas on kolm erinäolist piirkonda: Otepää, Tõrva ja Valga. Viimasel nädalal on Valga vallas olevas hooldekodus (Paju Pansionaadid) tuvastatud rohkem kui 100 COVID-19 viirusesse nakatunut. Selline kolle viib statistilise nakkuskordaja väga kõrgeks, kuna ka inimeste arv maakonnas ei ole suur. Need arvud ei peegelda aga kuidagi maakonna üldist seisu – veel vähem teiste erinäoliste piirkondade oma, märgib vallavalitsus.

Otepää talvepealinnana on viimastel nädalatel võõrustanud palju külalisi. Ettevõtjad on teinud ka kõik endast oleneva, et COVID-19 viiruse oht oleks piirkonnas võimalikult madal. Näitena võib siia tuua Kuutsemäe ja Väikese Munamäe suusakeskuste piletihindade järsk tõus, et hajutada külastusi. Otepää valla COVID-19 positiivsete testide arvud kajastavad selgelt, et piirkonnas mingit ohtu koroona laialdaseks levikuks ei ole tekkinud. Otepää Vallavalitsus palubki piirangute seadmisel arvestada piirkondade reaalset olukorda ja seda just valdasid, mitte ainult maakonda silmas pidades.

„Minu poole pöördusid mitmed Otepää valla ettevõtjad just selle murega, et COVID-19 piiranguid ei kehtestataks,“ selgitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Nagu kõik mäletavad, jäi eelmine talv üldse vahele, ning Otepää piirkond kannatas seetõttu tugevalt. Praegu on olemas võimalus talvehooajal tegutseda ning teenistust leida. Otepääle oleks sellel hooajal piirangute seadmine teistkordne hoop, millest on majanduslikult väga raske toibuda.“