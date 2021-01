Võrus põles elumaja, Valgamaal saun

27. jaanuaril kell 4.13 teatati, et Võrus Veskioja tänaval põleb elumaja. Päästjate saabudes põles eramaja välistrepi kohal varikatus ja hoone välisvooder. Neli elanikku said ise majast välja ja läksid naabrite juurde sooja. Hoones rakendus tööle ka suitsuanduri häire. Päästjad said tulele piiri peale ja ruumidesse põleng ei levinud. Kustutustöödeks eemaldati osa maja voodrist. Kustutustööd lõpetati pisut enne kella kuut. Tulekahju tekkepõhjust asuvad selgitama Lõuna päästekeskuse menetlusinspektorid.