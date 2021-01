Teemapargi juht Meelis Kivi lausus, et kraana ja samuti abiks olnud spetsiaalne kaitseväe tõstuk tõstsid hoovis seisvad masinad puidust pukkidele, et autode rehvid seistes kannatada ei saaks. «Eelmisel aastal saime toetust COVID-investeeringutest, et päästa tehnikat. Hoolimata talvest ja lumest on ehitaja ühe osa suutnud ette valmistada aluspinnad ja postid üles seada,» lausus Kivi.