Otepääle kerkib lumelinn

Otepää kultuurimaja pargis on laupäeval kavas rajada täitsa uus linn - lumelinn.

Osalejate soovijatel tuleb kokku panna kuni 10-liikmeline meeskond. Samuti teha ära vajalik kodutöö: mõelda välja kavand, joonistada see paberile ning saata hiljemalt täna koos osalemissooviga Otepää kultuurikeskuste e-posti aadressile. Eelneva registreerimise vajadus on tingitud sellest, et kultuurimaja parki tekitatud lumehunnikute arv oli piiratud.