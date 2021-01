Serviti läheb nädalavahetusele vastu Balti liiga liidrina, olles kaheksast mängust kogunud 14 punkti. Dobele ZRHK Tenaxil on kümme ja Vilniuse VHC Šviesal üheksa silma. Teistest Eesti klubidest on HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC kaheksa ning Tapa kahe punkti peal.

Nädalavahetus algab laupäeva lõuna paiku Balti liiga tõelise klassikalise vastasseisuga, sest Serviti ja Dragunas on omavahel kohtunud kümneid kordi. Mullusel poolelijäänud hooajal mängiti kolmel puhul ja kõik lahingud võitis Leedu meister. Just nimelt lahingud, sest kolme mängu peale kokku jäi väravate vaheks vaid seitse väravat.

"Sihte on selleks reisiks lausa mitu. Meil on kindlasti vaja saada häid ja võrdseid mänge ning olen kindel, et Leedu klubidega nende koduplatsil sellised ka saame. Kahe nädala pärast on jätkub eurosari ja ainult kahe Eesti meistriliiga mängu pealt sinna minna poleks hea," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.