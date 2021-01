Tänase seisuga on nakatunute arv Rõuge vallas 100 000 elaniku kohta 1034, see on peaaegu kaks korda rohkem kui Eestis keskmiselt, teatas Rõuge vallavanem Rein Loik. Vallavanema sõnul on vaja midagi erakorraliselt ette võtta. FOTO: Arvo Meeks