Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt lumised või soolalumesegused. Lund sajab üle Eesti.

Prognoosi kohaselt on täna pilves ilm. Lumesadu on oodata terve päev, Loode- ja Lääne-Eestis ka tuisku. Õhu- ja teetemperatuurid püsivad miinuspoolel. Teedel on suur libeduseoht. Liiklemiseks varuda tavalisest rohkem aega, teatas transpordiamet.