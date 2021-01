Lisaks otsing uuring selgitust, kuidas saaks settekäitlusmeetodid sertifitseerimise kontekstis kasutusele võtta ning milliseid tegevusi vee-ettevõtted sette käitlemisel tegema peaks, et saavutada oma settele toote staatus.

Uuringu tulemusena anti vee-ettevõtetele rida soovitusi, mida peab arvestama ja järgima, et läbida edukalt toote sertifitseerimine. Ettevõtted peavad reoveesette väljakute rajamisel pöörama tähelepanu sademeveesüsteemidele ning vältima peab nende ummistusi. Ettevõtted peavad koostama enesekontrolliplaanid. Lisaks eeltoodule peaks ettevõtted soetama komposteerimiseks vajaliku eritehnika ja ehitama komposteerimiseks vajalikud ehitised. Uuringus valmis juhendmaterjal reoveesette komposti sertifitseerimiseks.

Uuringu üheks osaks oli ka setteproovidest osaline ravimijääkide analüüs. Uuring selgitas välja, et enamike ravimijääkide ja orgaaniliste mikrosaasteainete sisaldused reovees on väga väikesed. Reoveesette komposteerimise käigus teatud ravimid lagunevad. Uuringu analüüsitulemuste põhjal võib arvata, et olmereoveesete pigem ei ole antibiootikumijääkide keskkonda sattumise allikas.