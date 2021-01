Galerii ⟩ Valga lähedal tähistati Paju lahingu 102. aastapäeva

Paju lahing peeti 1919. aasta 31. jaanuaril. Kuperjanovi pataljoni staabiülem Major Margus Sander meenutas oma kõnes, et lahing toimus 102 aastat tagasi tema selja taga olevatel lagedatel väljadel. «Tartu suunast tulnud Kuperjanovi partisanid ja Soome Põhja Poegade esimene pataljon ründasid Paju mõisa, et vallutada see seda kaitsnud Punaarmee Läti küttide seitsmenda polgu kolmandalt pataljonilt. Sõjateooria ütleb, et ründajal on viiekümneprotsendiline tõenäosus saavutada edu, kui neid on kolm korda rohkem. 1919. aastal oli kuperjanovlaste ja Põhja Poegade ülekaal heal juhul kaks ühe vastu,» tõdes Sander.