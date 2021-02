Põlvamaa suusasari jätkub homme

Kuueetapililise sarja esimesel õhtupoolikul oli ajale sõitjaid 86, ajavõtuta matkasõidu kasuks otsustas kaheksa suusahuvilist. Avaetapi distantsivalikud olid 1,6 km, 4 km ja 8 km. Lühimal distantsil olid kolm kiiremat Eliisa Villako, Taavi Tobreluts ja Ian Markus Untera, neljas kilomeetris Karoli Villako, Aigar Saarnits ja Marimal Tilk ning pikimal distantsil Raivo Pärnpuu (Viimsi vald Harjumaa), Marek Parksepp (SK Serviti) ja Jan-Erik Lindgren (Turebergs IF).

Põlvamaa suusasarja eesmärk on elavdada erinevate spordialade harrastajate argipäeva, populariseerida õuesporti ja tõsta liikumisharrastajate motivatsiooni. Osaleda võivad kõik soovijad, kelle tervislik seisnud lubab läbida vastavalt oma ettevalmistusele valitud pikkusega distantsi. Vanuseklasse ei ole. Kõik etapid sõidetakse vabastiilis, soovijatel võimalus kasutada klassikalist stiili, milleks on rada olemas. Igal etapil on kolm erinevat distantsi, mille pikkused sõltuvad lumeoludest ja täpsustatakse nädal varem enne järgmist etappi. Igal etapil absuluutarvestus distantside kaupa. Ajavõtt võistlejatele elektrooniline.