„Raportist selgub, et puittoodete tooraine varumisel ja töötlemisel tekkinud ülejäägid omavad tähenduslikku rolli energiatootmises ning aitavad kaasa säästliku metsamajandamise toimimisele,“ ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja. Raporti kohaselt on hästi toimiv bioenergia sektor vajalik Euroopa biomajanduse tekkimisele ja puidupõhise biokeemia arenguks.

Metsa- ja puidusektori väärindamisahel on Eestis pikk ning erinevate puidusortimentide kasutus väga heal tasemel. Välja sõnul leiab kasutust iga tooraine töötlemise käigus tekkiv puupind.

„Robotite ja teiste kõrgtehnoloogiliste vahendite laialdane kasutamine võimaldab puitu maksimaalselt kasutada kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks. Head näited on mööbel ja puitmajad, mille suurepärase kvaliteedi poolest oleme tuntud rahvusvaheliselt. Oksasid, saepuru, puiduhaket ning kõveraid ja mädanikuga puid kasutatakse sõltuvalt puuliigist seevastu näiteks pelleti või saepuruplaadi tootmiseks,“ kirjeldas Välja.

Ehkki erinevate puidusortimendite kasutus on Eestis väga heal tasemel, peitub süsinikneutraalse ringmajanduse suunas liikumisel suur potentsiaal ka puittoodete tertsiaalses kasutuses (majandussektor, mis hõlmab teenindamissfääri harusid, nagu kaubandus, hotellindus, tervishoid jms). „Maailmas viiakse läbi mahukaid teadus- ja arendustegevusi, et tuvastada puidu kui keskkonnasõbraliku ning taastuva materjali kasutusvõimalusi erinevates valdkondades. Üks olulisi suundi on puidupõhine energia, mille raames analüüsitake võimalusi toota puidu- ja biojäätmetest taastuvaid vedelkütuseid,“ tutvustas Välja.