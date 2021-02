«Võidakse muidugi vaielda selle üle, kas punastega rahu tegemine oli moraalselt õige ja strateegiliselt arukas otsus ning kas polnud see viimaks vaid poolakate kindral Piłsudski teene, et punased väed ei saanud toda lepingut liiga ajutise vaherahuna tõlgendada. Fakt on siiski see, et väike Eesti võttis endale suure vastutuse kogu maailma ees, tunnustades esimesena Nõukogude Venemaad. Ning vastupidi ka - Nõukogude Venemaa võttis endale kohustuse tunnustada igavesteks aegadeks Eesti Vabariiki kui iseseisvat rahvusvahelise õiguse subjekti,» rääkis Nigola.

Georg Pelisaare kinnitusel on Tartu rahu näol tegemist Eesti Vabariigi sünnitunnistusega, mille sarnast ei ole ette näidata enamikul maailma riikidest. "Sõlmida nii suure naabriga niisugune rahuleping, mille tagajärjel ei kindlustatud mitte üksnes vabadus, vaid ka 1,3 tonni kulda, on lausa eriline. Saime pärast rahulepingu sõlmimist olla vaid napilt paarkümmend aastat iseseisvad, kui Eesti okupeeriti. Peame ka täna olema valvsad, sest vaadates kas või seda, mis toimub Venemaal, kus alles paar päeva tagasi viidi tuhandeid inimesi kinnipidamiskohtadesse. Vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Aga iseenesest mõistetav on see, et inimesed saavad elada oma kodus nii nagu nad seda soovivad. Ja Eesti riigis on see võimalik,» toonitas omavalitsusjuht.