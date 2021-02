Suure Taevaskoja liivakivipaljand tõuseb jõepinnalt 22,5 meetrini. Veidi ülesvoolu asuv Väike taevaskoda aga on 13 meetrit kõrge. Liivakivisse on allikad uuristanud kaks koobast: Neitsikoopa ja Emalätte koopa, millega on seotud mitmeid legende. Mainimist väärib ka huvitav fakt: Väikeses Taevaskojas on jäädvustatud «Viimne reliikvia» mõningad stseenid.