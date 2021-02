Valga vallavanem Ester Karuse lausus, et proovi andma läks ta kolmapäeval, kui 29. jaanuaril peetud volikogu istungil osalenuid teavitati asjaolust, et istungil viibis haigustunnusteta ja sümptomiteta isik, kes on andnud positiivse COVID-19 testi. Neljapäeval osutus vallavanema test positiivseks. «Vallavalitsuse tööd see selles mõttes ei mõjuta, et valitsus on ilusti töövõimeline. Mina jätkan oma tööd kodust. Teiste ametnike tööd see ei mõjuta, mina ise näiteks ei ole sel nädalal käinud vallavalitsuses,» lausus Karuse.