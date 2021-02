«Kõige arhailisem suusapaar on mul haanjamehe suusk, millel sõideti keppideta,» räägib Utsal. Need jala otsa torgatavad laiad lumelauad on omavahel ühendatud mõlemasse suusaninasse kinnitatud köiega, mille abil on paksus lumes liikudes kergem käsitsi suuski juhtida. Et jalg suusa peal püsiks, kinnitati jaluseks tükk mustriga jalgrattarehvi.