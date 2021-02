Laupäeval tuleb kuni 20 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab kerget lund, kohati on pinnatuisku. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Saartel ja rannikul on külma 7-12, sisemaal 11-16, pikemate selgimiste korral 20 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt loodetuul 3-7 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 12-15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 7-12 kraadi.