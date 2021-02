AS Hoolekandeteenused teenuste direktori Liina Lanno sõnul on Lõuna-Eestis puudus kaasaegsetest teenusekohtadest, kus psüühilise erivajadusega inimesed saavad elada võimalikult tavalist elu.

„Meie kui teenuseosutaja eesmärk on aidata psüühilise erivajadusega inimestel üles leida enda tugevused, et ta näeks ennast taas väärtusliku kogukonna liikme ja inimesena. Suures hooldekodus ei ole inimestel läinud vaja paljusid oskusi - söögi valmistamine, pesu pesemine, ruumide koristamine ja isegi endaga seotud otsuste vastu võtmine. Samuti pole olnud piisavalt võimalusi asuda tööle või õppima. Kogu vastutus inimese elu eest ja otsustamine on jäänud asutusele,” märkis ta.

“Näeme, et see vastutus ja oskused tuleb inimesele tagasi anda. Seda aitavad saavutada väikesed kodud kogukondades ja sisuline tugi, mida seal pakume. Haigusega kaasnevad küll piirangud, millega peab arvestama, kuid abivajaja ei peaks olema inimese põhiroll,“ lisas Lanno.

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd sõnas, et nii Valgas kui Põlvas toetavad kohalikud omavalitsused erivajadustega inimeste kogukonnas elamist. "Arvestades, kui palju elanikke on Tartu linnas ja selle ümber, siis oleks vaja sellesse piirkonda veel mitu maja ehitada. Loodan, et Tartu Kase tänava detailplaneering liigub sama kiiresti ja saame sealsetele inimestele ehitada uue kodu järgmise aasta jooksul“.

Erivajadustega inimestele loodavates uutes elamutes on neli korterit. Igas korteris elab kuus inimest, kellele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendajad. Igal inimesel on oma magamistuba ning ühine on köök-elutuba ning tualettruumid. Uute kodude elukorraldus on võimalikult tavapärase pereelu sarnane.

Koos ehitushangete läbiviimisega on majade keskmine ehitusaeg üks aasta.

Tänaseks on üle Eesti sulgetud üheksa suurt ühiselamu tüüpi asutust, kolm ootavad veel oma järge. Kaasaegsed elamistingimused on saanud juba enam kui 1300 inimest, uusi tingimusi ootab veel veidi üle 300 kliendi.