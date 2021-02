Kolme maakonda lisandus 32 koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 257 inimesel. 203 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 551,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,9%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 68, haiglaravi vajab 417 patsienti. 6. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 417 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 33 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 16 inimest.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 92-aastane mees, 90-aastane mees, 83-aastane mees, 79-aastane mees, 78-aastane naine, 71-aastane mees, 70-aastane mees, 69-aastane mees ning 53-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 456 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 35 492 inimesele, kellest 17 376 on saanud mõlemad doosid.

Nakatumise kõver näitab stabiliseerumise märke, kuid sellele vaatamata on viiruse levik väga laialdane. Peamiseks murekohaks on COVID-19 intensiivravikohtade suur täitumus. Igaüks saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisele. Oluline on vältida üleliigseid kontakte ja pidada kinni ennetusmeetmetest.