Eesti meistriteks tavarajal tulid Daisy Kudre ja Gion Schnyder

Mattis Jaama: „Sain täna varustuselt ootamatu üllatuse – murdunud suusk on praktiliselt uhiuus ja see murdus täiesti tasase koha peal, pealtnäha ilma igasuguse välise põhjuseta. Tavaliselt juhtuvad sellised asjad näiteks kraavist läbi sõites, kuid seekord ei olnud murdumise hetkel rajal ühtegi sellist takistust. Sõitsin edasi valdavalt terve suusaga tõugates, kuid kiirus selle juhtumi järel muidugi pisut vähenes. Ma ei lase ennast juhtunust häirida, sain siiski täna korraliku võistlusstardi ja hõbemedaligi, ettevalmistused MMiks jätkuvad plaanipäraselt. Eesmärk on jõuda seal esikümnesse.“

Juunioridest tulid Eesti meistriteks Mari Linnus (OK Peko) ja Sander Pritsik (Rakvere OK) ning kuni 18-aastastest noortest Birgit Rõõm (OK Ilves) ja Olle Ilmar Jaama (OK Peko).