«Ta on väga tubli ja viisakas. Lahendab ristsõnu, loeb, kuulab raadiot ja vaatab telekat. Et ta kuuleks, peab lihtsalt rahulikumalt rääkima,» kiitis õendusjuht Taimi Randma. «Üks saja-aastane Räpina proua oli meil eelmine sügis veel, aga rohkem nii eakaid ei mäletagi.»

Et Robil – nii kutsuvad teda head sõbrad – oleks parem sudokusid lahendada, andis kaitseliidu Tartu maleva esimese malevkonna pealik Kristjan Bachman juubilarile üle suure luubiga laualambi. Samuti kaitseliidu meeneplaadi pikaajalise teenistuse eest ja suure tordi.

Miks otsustas veteran veel 87-aastasena kaitseliiduga taasliituda, pealik ei teadnud.

Aumärke on Robert-Rudolf Volgil omajagu. FOTO: Arvo Meeks

Veel paari aasta eest käis relvavendadega saunas

«Esimeses malevkonnas on veteranide rühm, kuhu kuulub ligemale 20 pensionieas meest. Lisaks tänasele juubilarile kuulub sinna kaheksakümne- ja üheksakümneaastaseid,» rääkis Bachman. «On mehi, kes käinud veel kaheksakümneselt postil. Kui nad tahavad, saavad ka metsas õppustel käia, samuti noorkotkastega koostööd teha. Ja tahet neil on. Robi oli veel mõni aasta tagasi alati reede õhtul veteranide rühmaga saunas ja arutas seal Eesti asju. Paari aasta eest lubas, et võtab oma 100. sünnipäeval napsi ja võtab Eesti Vabariigile järele.»

1921. aastal Järvamaal Kareda vallas sündinud Robert-Rudolf Volk astus kaitseliidu Järva maleva liikmeks 11. novembril 1938, sest olukord Euroopas hakkas ärevaks muutuma. Otsusele aitas kaasa asjaolu, et klassivend Paide gümnaasiumis oli Järva maleva pealiku poeg. Vanem vend Arnold oli aga õppursõdurina võidelnud Vabadussõjas ja teenis hiljem Eesti kaitseväes allohvitserina. Eesti okupeerimise järel läks Robert-Ru­dolf Nõukogude võimu eest metsa, tuli Saksa sõjaväe saabudes välja ning läks 1942. aastal õppima Tartu ülikooli majandusteaduskonda. 1943. aastal mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke ja saadeti Neveli rindele.

Kristjan Bachman, Malevkonna pealik «Paari aasta eest ta lubas, et võtab oma 100. sünnipäeval napsi ja võtab Eesti Vabariigile järele.»

1944. aasta jaanuaris toodi üksus Eestisse, kus Volk elas 9. märtsil Tallinnas üle ka märtsipommitamise. Septembris liitus ta Eestit kaitsnud Pitka löögiüksusega. Punavõimu saabudes varjas mees ennast kaks aastat metsas, kuid 1946. aastal tabati ning saadeti Viljandis asuvasse filterlaagrisse, kust vabanes 1948. aastal.

Kuigi kunstihuviline noor mees tahtis minna Tartu kunstiinstituuti (varasema nimega Pallas) skulptuuri õppima, polnud see tausta tõttu võimalik. Küll leidis ta tööd skulptor Anton Starkopfi ateljees, kus töötas vanameistri surmani 1966. aastal. Pärast seda õpetas Volk mitmele põlvele Tartu kunstikooli noortele tehnilist kiviraiumist. Veel eelmisel kevadel sai Tartu kunstimajas näha ta isikunäitust «Kunstitöötaja», kus oli väljas keraamilist loomingut, naisfiguure ja joonistusi.

Arstist tütre Velve Veski sõnutsi rääkis isa Starkopfist ainult head. «Ise on ta loonud mitukümmend kuju. Palju on toksinud ka hauasambaid – Raadi surnuaial on neid igasugustele tähtsatele tegelastele omajagu. Kunstikoolis õpetamise lõpetas ta üheksakümnendate alguses, aga kunstiga tegeles veel 93- või 94-aastasena.»

Veel enne eelmist suve, mil ta hakkas kukkuma ning endast andsid märku haigused, tegi isa Veski sõnul väljas oma tiirud, viis postkasti kirju, käis lastel külas ja sünnipäevadel. Lapselapsi on Volgil kümme ning lapselapselapsi 12. «Lapselaste sünnipäevi on ta alati meeles pidanud – ikka helistab. Ka kõikidele sugulastele saatis kaarte. Siin haiglas pole ta enam kaarte küsinud.»

Sünnipäevaks valmis ka uhke tort. FOTO: Arvo Meeks

Sõjaajast rääkima ei kipu

Kooliõpetajast noorema poja Jaanus Volgi sõnutsi ei tahtnud isa sõjaajast eriti rääkida. «Ega ma eriti küsinud ka. Juttu on olnud Stalingradi all olemisest väga külmal ajal, mil viibiti maa ja taeva vahel. Samas närvikava on tal korras,» lausus poeg.

Juubilari õnnitlemisel loeti ette president Kersti Kaljulaidi tervitus. Meeles pidasid Pitka mehed, Tartu vabadusvõitlejad ja mälestusfond Ristideta Hauad, kultuuriministeerium, Tartu Kunstnike Liit. Räpina haigla juhatuse esimees Peeter Sibul luges ette Tartu linnapea, haigla nõukogu liikme Urmas Klaasi tervituse ning pani juubilarile ümber Tartu linna kingituse – suure Lõuna-Eesti salli. Salliga oli kaasas ka ümbrik rahasummaga.

«Palju seal sees on?» tundis saja-aastane kohe huvi. «Eks pärast loeme üle,» lubas tütar.