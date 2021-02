Räpina vallas elav Jaanika Bahval jõudis maalimiseni suhteliselt hiljuti, 2018. aastal, kuid toona ta ei osanud arvata, et paar aastat hiljem saviga maalima hakkab. Veel enam – et saviga üldse maalida on võimalik. Nüüd avas ta Vana-Võromaa kultuurikojas oma esimese suurema savimaalide näituse «Maaema puudutus».