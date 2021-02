Põlva Serviti alustab eurosarja veerandfinaalipääsme püüdmist

«Positiivne on kindlasti, et kõik mehed peale Henri Sillaste on rivis ja vigastustest priid. Samuti on kõik tahtmist täis. Mänguvorm veebruarikuu kohta kõige parem ehk pole, aga palju sõltub päevast ja loomulikult vastasest,» mõtiskles Serviti peatreener Kalmer Musting.