Tähelepanelikud inimesed päästsid Tõrva vallas inimelu

Mullu jõulupühade ajal märkas Hummulis elav Malle Henrikson, et juba mitmendat päeva põleb ööpäev läbi valgustus naabermaja korteris, kus elab üksi eakas naisterahvas. Sama naisterahvast ei olnud keegi näinud ka mitmel päeval väljas liikumas. «Ta on venelanna, me ei suhtle. Pidin ära sõitma tütre juurde, aga vaatasin, et tuli juba kolmandat päeva päeva ajal ka põleb. Päeval ikka ei põle inimesel tuli. Öösiti küll põles vahel, aga kui ärkas, kustutas ära. Siis tekkis kahtlus, et miskit on valesti,» kirjeldas Henrikson.

Murega pöördus Henrikson korteriühistu esimehe Nikolai Vatski poole, kellega koos võeti ühendust naisterahva sugulase ja sotsiaaltöötajaga. «Läksin abikaasaga korteri ukse taha, lasin kella, koputasin. Mina ei kuulnud midagi. Tema mobiil oli välja lülitatud. Mulle ei andnud süda rahu, helistasin politseisse,» lausus Vatsk.

«Politseinikud tulid kahekesi sinna. Üks kuulas, teine surus ka kõrva vastu ust. Kuulis, et mingi hääl on vene keeles: «lööge uks maha, aidake!». Tegelikult oli elupäästja see politseinik, kes nii hästi kuulis. Paugu jalaga lõi, uks oli maas. Naisterahvas lamas toas põrandal kahe ukse vahel. Esimese asjana ütles, et andke juua. Viisin talle juua. Siis hakkas rääkima, et tal on luumurd. Tuli kiirabi, viidi ta Tartusse,» kirjeldas Vatsk.

Naisterahvas oli murdnud reieluu ning ise abi kutsuda ei suutnud. Ta toimetati kiirabiga Tartu haiglasse ning tema tervis on praeguseks paranemas. Korteriühistu esimees Nikolai Vatsk parandas ka lõhutud korteri ukse luku.

Neljapäeval andis Tõrva vallavanem Maido Ruusmann Henriksonile tänukirja ja kingitused, kuna naise tähelepanelikkus ja kiire tegutsemine päästis inimelu. Sama tänu pälvis ka Vatsk. Ruusmann ütles tänukirja üle andes, et kõige tähelepanuväärsem on see, kuidas Malle Henrikson ja Nikolai Vatsk alla ei andnud, kui esimest kontakti saada ei õnnestunud. «Suur aitüma, Malle, et just teie märkamine ja hoolimine päästis teise inimese elu! On suur rõõm, et meie keskel nii tähelepanelikke inimesi leidub,» sõnas Ruusmann.

Malle Henrikson jäi tunnustusest kõneldes tagasihoidlikuks. «Ikka hea meel, et peeti meeles. Kuigi minul oleks võinud ta saamata olla. Vanem inimene ikka teist märkab.»