Valge kaubikuga päästeinglid tulid appi

Kuigi Mulgi naised on tuntud oma sitkusega, autot omal jõul sedapuhku tagasi teele ei saadud. Taas sai aga kinnitust vana tõde, et kus häda kõige suurem, on ka abi kõige lähem. «Äkitselt ilmus kuskilt valge kaubik helkurvestides meestega. Nad olid sõnakehvad, kuid tegutsesid osavalt. Kiirelt aitasid auto kraavist välja tõmmata,» kirjeldas vanaproua asjade käiku. Enda sõnul tunneb ta piinlikkust, et ei osanud mehi õieti tänadagi. «Olin nii õnnelik, et tahtsin neid kallistada, aga sellestki koroonale viidates keelduti.»