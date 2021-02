Ott Tänak pöördus rallifännide poole murega

«Head rallifännid! Oleme seisus, kus on reaalne oht, et ralli jäetakse terviseameti poolt ära, kuna katsete äärde on keelust hoolimata kogunenud pealtvaatajaid. Seega, palun olge mõistlikud ja minge koju ning jälgige rallit Delfi vahendusel,» kirjutas Ott Tänak. «Jagage seda sõnumit, et info jõuaks kõigini, kes on hetkel veel katsetel või plaanivad sinna minna.»

Otepää talveralli kiiruskatsed ja hooldusala on koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud piirangutest tingituna pealtvaatajatele suletud.