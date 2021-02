Võru linna aasta teoks valiti kooli tiitlivõit

Läinud aastal tegi nooruke Võru gümnaasium ajalugu, pälvides üle-eestilisel konkursil žürii ja rahvahääletuse tulemusena aasta kooli tiitli. Olles tegutsenud vaid viis aastat, on Võru linna ja kogu piirkonna arengus üliolulist rolli mängiv haridusasutus napi ajaga inimeste teadvuses koha leidnud ühtehoidva pere, kaasaegse õpikeskkonna ja mitmekülgsete arenguvõimaluste ning innovaatilisuse ja originaalsete ideedega.

Võidukarikas anti koolile 30. oktoobri hommikul, mis algas õpilastele ja õpetajatele tavapäratult. Varahommikul oli end kooli sisse seadnud "Terevisiooni" meeskond, et kanda üle aasta kooli tiitli üleandmine ja kogu saate vältel Võrus asuva Eesti parima kooli elu tutvustada.

Läinud aasta tegijad on kõik Võru linna tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kelle õlule on pärast koroonapandeemia puhkemist langenud ennenägematult suur koormus. Aasta 2020 ettevõte on rohkem kui veerandsaja-aastaste traditsioonidega, kaasaegseid raviteenuseid pakkuv Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, aasta mittetulundusühing psüühilise erivajadusega inimestele sotsiaalteenuseid osutav Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, aasta koostööpartner ligi sadat väga eriilmelist ettevõtet ühendav Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus.