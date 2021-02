Valitsus pikendas öise alkoholimüügi keeldu märtsi lõpuni

Piirang tähendab, et kella 22-10 on alkoholimüük keelatud kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks restoranides, baarides ja ööklubides, teatas valitsuse pressiesindaja.

Öise alkoholimüügi keelu pikendamine on valitsuse teatel vajalik, sest koroonaviiruse levik on Eestis endiselt ulatuslik ning haigestumuse intensiivsus on väga kõrge.