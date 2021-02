Võrumaa lasterikaste perede ühingusse kuulub üle 200 pere, kus kasvab vähemalt kolm last. Iga kord saab osa umbes 14 peret ja esimene tiir on toidupäästmisega Võrumaa lasterikastele peale tehtud. See tähendab, et 200 banaanikastitäit head ja paremat on jõudnud abivajajateni.