«Mängus on tõesti palju ja ajalugu võimalik teha nii meil kui ka Saratovil. Tegu on täiesti võrdsete vastastega, mida näitab ka avamängu tulemus. Vahe ehk vaid selles, et SGAU on täielik profimeeskond, meil aga käib enamik mängijaid tööl või õpib,» rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting.