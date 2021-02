Uue poe üks eestvedajatest Riina Possul tutvustas võimast voodit, mille otsapostid on tehtud Kaitseliidu hoone vanadest taladest. Voodi hind on 1200 eurot. FOTO: Tiit Loim

Kui kellelgi peaks tekkima mõte, et aianurgas lagunev saun on risuks jalus, tasub selle hävitamise idee kiirelt peast pühkida. Riina Possuli ja tema elukaaslase Klaus Luikeri käe all vormuvad nii vanad palgid, kännud kui vokirattad hämmastavateks taiesteks. Nüüd on võimalik neid osta ka Valgas avatud kauplusest.