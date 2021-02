Tartu maratoni ajaks valmib ajutine hiigelparkla

"Meie põhiline ülesanne seisneb selles, et rajame Tartu maratoni finišiala lähedusse mitu ajutist parklat. Need tulevad Elvasse ja nende pindala jääb samasse suurusjärku Lõunakeskuse parklaga," ütles Eesti Teede juhatuse liige Tarmo Lood. "Teeme seda kõike selleks, et inimestel oleks hea ja mugav suusapeost osa võtta."