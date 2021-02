Võru valla aukodaniku tiitli pälvis Ago Ruus. Tänu Ruusile ilmub Võru valla ajalehes rubriik "Vana pilt jutustab", kus tänaseks ilmunud enam kui 30 foto, mis meenutavad ammumöödunud aegu erinevatest inimestest, kohtadest ja sündmustest.

Lisaks ajaloo uurimisele ja jäädvustamise on Ruus meisterlik filmioperaator, stsenarist, režissöör ja produtsent. Tema kontol on enam kui 20 mängufilmi ja 50 dokumentaalfilmi. Ta on korraldanud teemaõhtuid ja näitusi nii Võru vallas kui kaugemal.

Viimase saavutusena valmis Ruusil 2020. aasta detsembris mahukas kogumik Võrumaa päevapiltnikest. Sellega on ta andnud mitte ainult teadmisi noorematele põlvedele, vaid taaselustanud mälestusi ka täiskasvanute ja eakate hulgas.

«Elu on täis üllatusi,» ütles Ruus tunnustust vastu võttes. «Kuid selline tunnustus on tore ja meeldiv. Üllatusi on täis olnud kogu elu ja mulle meeldib ka teistele üllatusi teha.»

Üks selline üllatus Ruusi sõnul raamat "Vana-Võromaa päevapiltnikud", kus ligi 100 fotograafilt kokku 384 lehekülge. «Selle tegemine üllatas, kuivõrd mitmekesine ja huvitav on olnud see koht, kus me elame ja kui põnevad olid need inimesed,» lisas Ruus.

Seoses Covid-19 viiruse levikuga olid tunnustussündmusele kutsutud vaid laureaadid. Teistel oli võimalik Võru valla vabariigi aastapäeva tunnustussündmus jälgida veebivahendusel otseülekandes.

Võru vald jagas Eesti Vabariigi 103. sünnipäeval kokku üksteist aukirja ja kuus tänukirja. Lisaks anti üle õpetajate päeva tänumeened neljale laureaadile.