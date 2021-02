Maalilisel suveööl filmitud «Õhtust hommikuni. Põlvas» tutvustab Mari Jürjensi loomingut ning kuulda saab tema räägitud lugusid, taustaks Põlva loodus.

Pool sajandit treeneritööd

Anne Vasarik on tegutsenud Põlvas enam kui 50 aastat suusatamis- ja lasketreenerina. Ta oli 28 aastat Põlva spordihoone juhataja ning on korraldanud palju laskespordivõistlusi. Vasarik on olnud edukas tegevsportlane suusaslaalomis ja kuulus ka Eesti koondisesse. Praegu on ta noorkotkaste, kodutütarde ja kaitseliitlaste laskesporditreener-juhendaja. Ta on aktiivne tervisesportlane ning seotud Põlva jahiseltsi tegevusega.

Põlva valla kultuuripreemia spordivaldkonnas sai jalgpallitreener Kaido-Meinhard Kukli. Oma tulemusliku tööga riigi kõige konkurentsitihedamal spordialal on Kukli toonud Põlva vallale tähelepanu ja aidanud kodukanti tutvustada Eesti jalgpallikogukonnale.

Aasta kultuuripreemia kultuurivaldkonnas läks suvelavastusele «Vana klaver». Tunnustuse võtsid vastu produtsendid ning idee autorid Tarmo Kiviväli ja Marek Toompere, kes kinnitasid, et lavastust saab näha ka sellel aastal.

Aasta vabatahtliku tunnustuse pälvis Katrin Viilu, kes aidanud kaasa eelmisel aastal kõigil 18 orienteerumisteisipäevakul, seitsmel orienteerumispühapäevakul ja veel paljudel Põlva valla spordiüritustel. Viilu on ka aktiivne vähiravifondi Kingitud Elu ja toidupanga vabatahtlik ning osalenud aasta jooksul annetuste kogumisel rohkem kui 70 korral.

Koroonalaine ajal eesliinil

Vallavanem tunnustas möödunud aasta tegijatena veel Põlva valla koduhooldustöötajaid Anu Rudissaart, Ljubov Varest, Irina Puksoni, Marge Reisenbuki, Kaja Puustat, Aita Peedelit, Aive Pärna ja Kristel Blauhuti. Kevadise koroonalaine ajal olid nemad eesliinil ja aitasid valla eakaid.

Samuti tunnustati Põlva valla hooldekodude juhatajaid Maarika Dorbekit ja Aet Ollet ning Põlva päevakeskuse juhatajat Anne Nooki. Tänu nende ennastsalgavale tööle hoiti ära palju haiguspuhanguid valla hooldekodudes ja eakate seas. Viiruse tõttu keerulistes töötingimustes tagasid nad igapäevase kvaliteetse teenuse.

Kriisiaja turvalisuse tagajatena pälvisid tänusõnu veel Peeter Tigas, Maarika Morel, Reigo Padar ja Kaido Tühis.

Aasta heateo tegijatena tunnustas vald Ahjalt pärit noormehi Sander Kamenikku ja Ranno Tamme, kes kõndisid 2020. aasta juunis heategevuslikul eesmärgil Tartust Tallinnasse. Kõnnist tehti veebiülekandeid ja kutsuti annetama sihtasutusele Lapse Puue, mis aitab liikumispuudega lapsi. Nii koguti 1800 eurot.

Aasta tegija on vabariikliku noorte eelarvamusfestivali korraldaja Maris Neeno. Festival sai teoks mullu juunis Põlva keskväljakul.

Aasta tegija tiitli sai ka kultuurikorraldaja Eerika Mark, kelle juhtimisel on toodud Põlva huvikeskusesse tipptasemel sündmusi.

Sama tiitli pälvis veel kortermajade renoveerimise eestvedaja Kaili Kuuse, kelle juhtimisel on nüüdisajastatud kokku juba 24 korterelamut.

Veemajandusprojektide algatajat Kristo Kivisaart tunnustati Põlva uue reoveepuhasti avamise eest. Tänu osaliseks sai ka Memento Põlvamaa juhatuse esimees Roman Parmas, kelle eestvedamisel püstitati Põlva raudteejaama mälestusmärk Põlvamaalt küüditatutele.

Kristin Kooskorat tunnustati kui aktiivset kogukonda kaasavat ja teisi inspireerivat noort. Kooskora on ka vabariikliku konkursi «Hea eeskuju 2020» finalist.

Esile tõsteti ka muusik Kristi Raiast. Laiemale avalikkusele on Raias tuntud Rita Ray nime all. Põlvas kümme aastat koorilauluga tegelenud ja pealinnaelus karastunud ning džässiõpingutes tugisambaid kindlustanud muusiku debüüt­albumit on nüüdseks välja müüdud kaks tiraaži. Lisaks on album aastaga Spotify’s ja Youtube’is kogunud üle 493 000 mängimise.

Uued algatused ja tänuväärt teod

Lasteaia Lepatriinu algatus Hoovilust pälvis samuti kiidusõnu. Koostöös vanematega tegi iga rühm oma mänguväljakule mänguvahendi, et muuta õueaega huvitavamaks.

Aasta tegija on veel kodukohvik Tillu, mis kohalike seas kuulus oma kaneelisaiade poolest, pakkudes ka toidukulleri ja kaugtöökohviku teenust.

Maakivist lahenduste pakkuja OÜ Kivikaru pälvis tunnustuse kui stabiilselt kasvav kohalik ettevõte ja tööandja, Kinnistu Haldus OÜd aga tunnustati kasvava panuse eest Põlva kaunimaks muutmisel.

Hurmi Agro OÜd tõsteti esile Tilsi aida-kuivati rekonstrueerimise ja põllumajanduse edendamise eest Põlva vallas. Ära märgiti ka ka Joosepi talu, mis on Põlvamaa päikese all kasvatatud marjade kindel kodu juba ligi 20 aastat.

OÜ Mesiveski avas mullu Moostes kontaktivaba ostlemist võimaldava meepoe ning sai kiita just selle eest, Tiku Puhkemajad aga Kurepesa kohviku avamise eest Kiidjärvel.

Tunnustuste üleandmisele olid kutsutud ainult nende saajad. Vallavanem Georg Pelisaare ja vallavolikogu esimehe Lennart Liba traditsioonilist pidulikku vastuvõttu ei korraldatud.

2020. aasta tegijad said kingituseks Eesti disaineri Pavel Sidorenko valmistatud tammevineerist seinakella. See sümboliseerib erilist aega, millesse ühiskond on sattunud.