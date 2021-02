Kaitseliit viib Võrumaal läbi viiepäevase harjutuse

NMI EstGuard4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist, mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018.aasta oktoobris, missiooni suurus on 500 kaitseväelast sealhulgas instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO- kui ka partnerriikidest Austraaliast, Soomest ja Rootsist. NATO missiooni väekaitserühma ülesanne on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine.

EstGuard4 kõik võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed erinevatest malevatest, rühma koosseisus on seitse tegevväelast, kellest neli teenivad igapäevaselt Kaitseliidus. Eelnev missioonikogemus on paljudel ja ühele mehele on see koguni kuues välismissioon. Päris mitmel võitlejal on ka varasem kogemus KL missiooniüksustest. Noorim rühmaliige on 20-aastane, vanim 48-aastane ja keskmine vanus on rühma liikmetel 35 aastat.