Kuigi Sommer on sündinud Viljandis, on tema juured tugevalt kirjanduslikult rikkalikus Võrumaa pinnases. Muu hulgas asus tema vanaisa talu kahe kilomeetri kaugusel Võrumaa ühe kõige omapärasema kirjamehe Juhan Jaigi sünnikohast. Sestap pole ehk väga üllatav, et kolme aasta eest seadis Sommer Juhan Jaigi seni avaldamata tööd kogumikku «Tundmata Palu».