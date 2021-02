Jäävihm on teed jäätanud ka Lõuna-Eestis, kus viimaste tundide jooksul on juhtunud üle 15 õnnetuse.

"Täna ennelõunal hakkasid Lõuna-Eestis sagenema avariid, mille ühiseks nimetajaks sai jäävihmast tingitud ootamatu libedus. Kokku on Lõuna-Eestis politsei täna hommikust saati saanud ligemale 20 teadet selliste avariide kohta. Neist suurem osa on olnud teelt väljasõidud ja tagant otsasõidud," rääkis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Avariid sagenesid nähtavalt Tartu- ja Viljandimaal, kuid ka Jõgevamaalt ning Eesti kagunurgast on politsei saanud teateid õnnetustest.

"Näiteks saime teate, et Jõgevamaal on üks veok sõitnud kraavi, Valgas auto vastu aeda, Tõrvas põrkasid kokku veok ja sõiduauto, Võrumaal sõitis kraavi veok. Enamik avariidest on seni päädinud pleki mõlkimisega, paraku on olnud üksikuid tõsisemaid avariisid, milles said inimesed viga," täpsustas Virk.

Näiteks juhtus Tartu linnas Jõe tänava lähistel vahetult enne keskpäeva liiklusõnnetus, kui põrkasid kokku sõiduautod Mercedes ja Seat. Seati juht viidi haiglasse.

Raskem õnnetus juhtus ka Elva vallas, kus avariisse sattus neli veokit. Õnnetuse järel on seal mõlemad sõidusuunad teele risti jäänud raskeveoki tõttu praegu kinni.

Avariipaikadel töötanud politseinikud selgitasid välja, et kuigi õnnetusse sattunud sõidukitel kasutati talverehve, ei kohandanud juhid jäistes oludes liikudes paraku oma sõiduvõtteid teeoludele vastavaks.

Kuivõrd ilmaolud järgnevate tundide jooksul märkimisväärselt ei parane, on ilma- ja teeolude jälgimine, jõukohase sõidukiiruse valimine ja pikivahe hoidmine on need aabitsatõed, millega iga sõidukijuht lähitundidel liikudes arvestama peab.

Kuna liiklus on kõigi maakondade kõikidel riigiteedel häiritud, kuulutas transpordiamet täna alates kella 13 välja rasked ilmaolud. Jätkuvad lume- ja libedustõrjetööd, kuid osad riigiteed võivad jääda libeduse tõttu raskesti läbitavateks. Liiklejatel palutakse olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi. Raskeveoki juhtidel palutakse võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Vastavalt prognoosile võivad rasked ilmaolud kesta kuni kella 9ni homme hommikul.

„Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö,“ ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.