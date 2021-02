«Selline üllatus, et seda ei oska kohe mõeldagi,» ütles ta. «Teade võttis jalgadest nõrgaks ja rõõmupisarad tulid silma. Praegugi võtab veel sõnatuks. Selline tunne on, et justkui lained üle pea. Samas mõtlesin, et huvitav, kes mind presidendile teenetemärgi saamiseks esitas.»