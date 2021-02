Mis väärtust pillilaager loob? Üks korraldaja on öelnud, et näeb, kuidas 6 aastat tagasi tehtud esimestest sammudest pillimänguõppes on kasvanud välja rõõm muusikast, koosmängust ja oma kodukoha kultuuriloost. Kaugel ei ole enam aeg, kus kui mitte päris igas talus, siis kindlasti igas külas on oma pillimees.

Tunnustuse esitaja on kirjutanud nii: "Meil kohalike elanikena on hea meel nii selle üle, et saame nüüd oma oste teha tõeliselt tänapäevases kaubandusruumis kui ka selle üle, et on paranenud kaupluse töötajate töötingimused. Lisaks sellele, et kaubavalik on tasemel, on kauplus ka väga ilus, nii seest kui väljast. See tõesti kaunistab meie linnaruumi. Aitäh, Antsla Tarbijate Ühistu, et te ei alahinnanud kohalikku kogukonda, vaid tegite parima kaupluse!"