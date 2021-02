GALERII ⟩ Võru maakonna vapimärgi pälvis Tiit Niilo

Tiit Niilo on põllumees, ettevõtja ja kogukonna liider. Ta on kirglik maaelu eestkõneleja ja talutootmise innovaator. Pühendunud, otsekohene, rahutu ja visa. Niilo roll Võru maakonnas ulatub kaugemale ettevõtja ja perepea rollist. Ta on mees, kes on valmis vastutama – mitte ainult iseenda eest, vaid oma kodu eest hoopis laiemas tähenduses.