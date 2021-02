«No super tunne oli eile ning uskumatu, et see kuldmedal tuli. Ma olen hästi rõõmus nii sõidu üle, sest tõesti oli väga hea sõit ning suutsin ka sellele suurele pingele vastu panna. Loomulikult on selle kuldmedali üle hea meel ja täitsa uskumatu et just siin Eestis ja kohe esimesel võistlusel see tuli,» vaatas Daisy Kudre päev varem peetud sprindivõistlusele tagasi.